Stiri pe aceeasi tema

- Clujul este vizat de un Cod Galben de furtuna, valabil timp de 24 de ore, in Nord - Vestul țarii. ”In Maramureș, Transilvania, local la munte, iar indeosebi spre seara și noaptea și in Banat, Crișana și nordul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin…

- Furtuna in Baia Mare Mașinile maramureșenilor ar trebui astazi sa stea in garaje mai mult pentru a nu se trezi șoferii cu probleme din cauza vremii nefavorabile. Județul nostru intra azi dupa amiaza sunt incidența unui cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata. Intervalul de valabilitate…

- In județul Neamț, furtuna a generat o mulțime de probleme, in special pe șosele, unde vantul puternic a doborat copacii de pe marginea unui drum național.Și la Iași s-au produs pagube din cauza furtunii. Mașinile au circulat cu dificultate din cauza copacilor cazuți pe drum. Mai multe zone din oraș…

- In județul Neamț, furtuna a generat o mulțime de probleme, in special pe șosele, unde vantul puternic a doborat copacii de pe marginea unui drum național.Și la Iași s-au produs pagube din cauza furtunii. Mașinile au circulat cu dificultate din cauza copacilor cazuți pe drum. Mai multe zone din oraș…

- Comuna Dobrovat, judetul Iasi, a fost afectata de grindina, dupa ce mai multi localnici au ingreunat lansarea rachetelor antigrindina, transmite Digi24 . Noua fermieri din Dobrovat, judetul Iasi, au mers cu mașini și caruțe in fața punctului de lansare a rachetelor de la Codaești, județul Vaslui, pentru…

- Politistii din Jibou, județul Salaj, au fost solicitati sa intervina vineri, in jurul orei 11, pe Drumul National 1C, la un eveniment rutier in care a fost implicat un motociclist. Din primele cercetari a reiesit ca un barbat de 42 de ani, din Gherla, judetul Cluj, care conducea o motocicleta, in zona…

- FOTO VIDEO: Furtuna in mai multe localitați din județul Alba. Alba Iulia: grindina, rafale de vant și descarcari electrice O furtuna scurta dar destul de puternica a lovit vineri dupa-amiaza mai multe cartiere din Alba Iulia. Vantul a suflat la rafala, s-au inregistrat descarcari electrice și a cazut…

- A venit primavara intr-un final. Vremea se incalzește pe zi ce trece in toata țara. Chiar și la Cluj, prognoza meteo prevestește un weekend frumos și plin de soare. Vezi și tu cum va fi vremea in urmatoarele patru zile in județul Cluj.Potrivit prognozelor meteo, la Cluj vom avea parte de un sfarșit…