Stiri pe aceeasi tema

- Județul Cluj va avea un elicopter modern de tipul Black Hawk, aeronava urmand sa fie utilizata in situații de urgența. In țara noastra sunt șase astfel de elicoptere a anunțat la Cluj, secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne și șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat.…

- Intr-o conferința de presa susținuta la Cluj, secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne și șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a vorbit despre investițiile in managementul riscurilor de dezastre. O tema dezbatuta de catre Raed Arafat a fost despre pregatirea județului…

- Serviciul Mobil de Urgența, Reanimare și Descarcerare (SMURD) Cluj a implinit azi 30 de ani de la inființare.Primul apel al SMURD Cluj, pe vremea aceea numit SMUR a fost primit la 1 iulie 1994. ,,La 1 iulie 1994, ora 14:18, la Dispeceratul Pompierilor se primește primul apel al SMUR Cluj. SMURD…

- COMUNICAT DE PRESANr. 363 din 29 iunie 2024 Imbunatatirea capacitatii de interventie in situatii de urgenta a MAI: trei noi salupe multirol au intrat in dotarea IGSU Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situatii de Urgenta, continua proiectele de crestere a capacitatii de raspuns…

- Trei noi salupe multirol au intrat in dotarea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), a anuntat, sambata, Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Salupele, achizitionate in cadrul Proiectului VIZIUNE 2020, au fost receptionate in cadrul unei ceremonii desfasurate la Constanta. „Suntem…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, aflat in subordinea Departamentului pentru Situații de Urgența condus de secretarul de stat Raed Arafat, a scos la licitație in SICAP un contract de 35 milioane lei pentru achiziția de drone aeriene pentru depistarea imediata a „agenților CBRN” (chimici,…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, in subordinea Departamentului pentru Situații de Urgența (condus de secretarul de stat Raed Arafat), va achiziționa mai multe tipuri de echipamente destinate depistarii agenților CRBN și atenuarii ori chiar indepartarii unor efecte ale acestora. Valoarea…

- Ministerul Afacerilor Interne al Romaniei, prin Departamentul pentru Situații de Urgența, condus de Raed Arafat, a atribuit PZL Mielec, o companie din grupul Lockheed Martin, un contract suplimentar pentru achiziționarea unui elicopter utilitar Black Hawk de noua generație pentru servicii de urgența…