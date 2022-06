ISU Caraş-Severin: O casă din comuna Brebu a fost distrusă de un incendiu puternic O casa din satul Valeadeni, comuna Brebu, a fost distrusa vineri dupa-amiaza de un incendiu puternic, trei persoane avand nevoie de asistenta medicala din partea echipelor de prim-ajutor dupa ce au facut atacuri de panica, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Caras-Severin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

