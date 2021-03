ISU București: „Nu putem vorbi de un eșec, suntem profesioniști” Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența București-Ilfov au oferit explicații despre intervenția ratata in cazul tanarului care s-a aruncat de pe acoperișul unui camin din zona Vitan. Salvatorii au incercat in zadar sa il convinga pe acesta sa renunte la gestul sau. “Nu putem vorbi de un eșec, suntem profesioniști. Daca exista o mica farama ca persoana sa doreasca sa fie salvata, ca noi sa simțim asta, am fi facut-o. Oamenii erau pregatiți, aveam nevoie sa ridicam o maneta și scara era sus”, a declarat Adrian Dinu, maior in cadrul ISU. Potrivit acestuia, din atitudinea afișata,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 11 feb – Sputnik. In perioada 12-17 februarie, temperatura aerului va scadea brusc pana la minus 22 de grade Celsius in nordul țarii și pana la minus 19 grade in regiunea de centru. © AFP 2020 / Pascal Pochard-CasabiancaCod Galben: Ger și ninsori puternice - prognoza meteo pentru 11 -…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența atenționeaza oamenii despre pericolul caderii zapezii de pe acoperișuri și pomi, dar și a riscului de formare a țurțurilor. In acest sens salvatorii roaga oamenii sa fie foarte atenți cind merg pe sub streșinile cladirilor și sa se asigure ca formațiunile…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a explicat faptul ca și persoanele care nu sunt incadrate in etapa a doua a campaniei de vaccinare se pot vaccina impotriva coronavirusului. Șeful DSU spune ca aceste persoane pot fi vaccinate doar daca raman doze de vaccin nefolosite. „Intenția…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a sunat pe primarul municipiului Miercurea Ciuc, Korodi Attila, dupa incendiul de joi noapte din cartierul Sumuleu, care a distrus 20 de locuinte ale comunitatii de romi, iar aproape 260 de persoane au ramas fara adapost. Seful statului si-a oferit sprijinul pentru rezolvarea…

- Pacientul mort de Covid-19 in Spitalul Floreasca din București și dat disparut de familie a fost gasit. O alta familie a ridicat cadavrul și l-a ingropat, crezand ca-i ruda lor. Acum poliția face ancheta pentru neglijența, anunța digi24 . De altfel, aceasta a fost și prima suspiciune a personalului…

- Un incendiu puternic a izbucnit, duminica, intr-un aparament de pe Șoșeaua Colentina 62, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența București-Ilfov. In locuința nu au fost gasite persoane. Pentru a stinge incendiul au fost implicate opt autospeciale de stingere, trei autospeciale SMURD, o autospeciala…

- Secretarul de stat in cadrul MAI Raed Arafat sustine joi, incepand cu ora 19,00, declaratii de presa la Palatul Victoria, in urma sedintei Comitetului National pentru Situatii de Urgenta. Declaratiile vor fi transmise live pe pagina de Facebook a Guvernului, pe canalul oficial de Youtube si prin sistemul…

- Aproximativ 3.000 de politisti, jandarmi, pompieri si alte forte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne actioneaza, in Bucuresti, pentru buna desfasurare a alegerilor parlamentare 2020 pentru Senat si Camera Deputatilor. „Suntem la datorie pentru a veni in sprijinul comunitatii, suntem la datorie…