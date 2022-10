ISU Bihor:Comunicat de presa - Alege cariera de pompier militar!

Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii buzoieni care iși doresc o cariera in cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența sunt invitați sa se inscrie la concursul pentru ocuparea unuia dintre cele 300 de locuri disponibile la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civila – Boldești ????????????????????????????????????????…

- „Crezi in tine? Ești dinamic și curajos? Ți-ar placea sa lucrezi in echipa? Iți iubești semenii? Acum este șansa ta!„ , este inca o provocare lansata de ISU Buzau pentru tinerii interesați de o cariera militara, in contextul in care exista oportunitatea inscrierii pentru ocuparea unuia dintre cele 300…

- Sute de locuri pentru specialitațile subofiter de pompieri si protectie civila și subofițer administrativ au fost scoase la concurs pentru Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila „Pavel Zaganescu” – Boldesti. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU) Candidații

- Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civila „Pavel Zaganescu” Boldești scoate la concurs 300 de locuri, dintre care doua pentru romi, aferente sesiunii de inscriere octombrie-decembrie 2022. 275 de locuri sunt pentru cei care doresc sa devina subofițeri de pompieri și protecție civila, iar…

- Incepand de astazi, echipa ISU Bacau s-a marit cu 18 noi colegi, proaspat absolvenți ai școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civila ,,Pavel Zaganescu” Boldești. Sunt tineri, plini de entuziasm și la inceput de drum, motiv pentru care dorim sa ii incurajam și sa-i asiguram de intreaga noastra…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Neron Lupașcu” Buzau și-a marit echipa cu alți patru pompieri, toți absolvenți ai Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civila „Pavel Zaganescu” Boldești, promoția 2022. Tinerii vor activa in funcții operative, iar inspectorului șef al ISU Buzau, Stelian…

- Festivitatea de absolvire a elevilor Școlii de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila „Pavel Zaganescu", promoția noiembrie 2021 - septembrie 2022 a avut loc vineri. O noua generație de 296 de elevi au devenit salvatori. Acest moment reprezinta debutul lor intr-o noua lume, cea a eroilor care salveaza…

