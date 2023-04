ISU Bihor:Alege cariera de pompier militar

Nr. 119 Oradea, 24.04.2023COMUNICAT DE PRESAALEGE CARIERA DE POMPIER MILITAR In perioada 20 aprilie 05 mai a.c., persoanele interesate, care indeplinesc conditiile de recrutare, se pot inscrie pentru participarea la concursul de admitere organizat la Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila ldquo;Pavel Zaganescu" Boldesti. Cererile de inscriere se depun on line, inclusiv in zilele de sambata si duminica. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ldquo;CRISANA" al judetului B ...