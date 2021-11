Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 236 Oradea, 21.10.2021 COMUNICAT DE PRESAAtentie: COD GALBEN DE VANT PUTERNIC IN BIHOR Masuri de prevenire a situatiilor de urgenta Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare meteorologica COD GALBEN, valabila pentru judetul Bihor in data de 21 octombrie a.c., intre orele 13.00…

- Nr. 235 Oradea, 20.10.2021BULETIN DE PRESAO minora a fost transportata la spital in urma unui incendiuprodus in comuna Abram O adolescenta din Satu Barba a ajuns la spital in urma unui incendiu provocat, cel mai probabil, de conductori electrici improvizati. In dimineata zilei de miercuri, 20 octombrie…

- O clujeanca, absolventa a doua facultati, kinetoterapeut, a fost ucisa cu bestialitate de un recidivist cunoscut pe facebook. Barbatul a atacat-o pe femeie cu un cutit, informeaza Observatornews.ro . Barbatul, de 43 de ani, dintr-o comuna din Bihor, zidar, casatorit si cu copil acasa, ar fi abordat-o…

- Problema cainilor fara stapan este solutionata in Oradea prin actiuni concertate derulate de Primarie si de Administratia Domeniului Public (ADP), actiunile fiind extinse la nivelul judetului Bihor printr-un program cu patru centre de colectare regionala, potrivit agerpres.ro. "De-a lungul…

- Doua femei au fost ranite, marti seara, in urma unei explozii care s-a produs in locuinta lor, in comuna vranceana Tifesti, deflagratia fiind urmata de un incendiu, potrivit news.ro. Conform reprezentantilor ISU Vrancea, explozia s-a produs la o butelie, intr-o locuinta din comuna Tifesti,…

- Numarul cazurilor active de COVID-19 a crescut luni la 775 in judet, cele mai multe, 351, fiind din Oradea, a informat luni Prefectura si Directia de Sanatate Publica (DSP) Bihor, intr-un comunicat comun, potrivit Agerpres. In ultimele 24 de ore au fost depistate 71 de cazuri noi, in urma…

- Cauza probabila de izbucnire a flacarilor a fost foc deschis in spatii deschise.In aceasta dimineata, salvatorii Statiei de Pompieri Babadag au fost solicitati sa intervina pentru limitarea efectelor unui incendiu izbucnit intr o gospodarie din localitatea Mihai Bravu.1 ofiter si 8 subofiteri s au deplasat…