ISU Bihor: Comunicat de presa - Activitati desfasurate la nivelul judetului Bihor, in sprijinul refugiatilor ucraineni

- Nr. 41 Oradea, 07.03.2022COMUNICAT DE PRESA300 de locuri scoase la concurs la Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "CRISANA" al judetului Bihor recruteaza candidati pentru concursul de admitere la Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie…

- Nr. 41 Oradea, 07.03.2022COMUNICAT DE PRESA Activitati desfasurate in sprijinul refugiatilor ucraineni Personalul institutiilor Ministerului Afacerilor Interne desfasoara in permanenta, alaturi de autoritatile locale, societatea civila si mediul privat din judetul Bihor, activitati de sprijin a refugiatilor…

- Poliția de Frontiera a informat ca de la inceputul conflictului din Ucraina, pe 24 martie, și pana in aceasta dimineața la ora 9:00, prin vama Siret au intrat in Romania nu mai puțin de 85.566 de persoane și 10.404 autovehicule. Dintre aceștia 61.573 sunt cetațeni ucraineni. In aceasta perioada au ieșit…

- Federația Romana de Rugby este alaturi de poporul ucrainean puternic afectat de agresiunea militara rusa și se alatura acțiunilor umanitare demarate de societatea civila. Astfel, prin AIDRom, Asociația Ecumenica a Bisericilor din Romania, care ofera asistența umanitara refugiaților ucraineni, la granița…

- Ne confruntam cu o noua criza umanitara majora care deriva dintr-un context geopolitic european ce nu a fost niciodata atat de grav de la sfarșitul celui de-al doilea razboi mondial pana astazi. Invazia brusca a Ucrainei de catre Rusia a creat un flux de migrație din Ucraina in Polonia și Romania, barbați,…

- Razboiul continua, iar oamenii fug in continuare de frica rușilor care i-au invadat și i-au obligat sa-și paraseasca casele. Mii de cetațeni ucraineni au trecut granița in Romania prin Dobrogea, in ultimele zile. Hotelierii vin in sprijinul refugiaților Hotelierii de pe litoral se alatura miilor de…

- O avalanșa a blocat circulația pe DN75 din județul Bihor. Incidentul a avut loc luni seara intre localitațile Arieșeni și Ștei, noteaza Mediafax. Avalanșa a acoperit șoseaua la kilometrul 23. Drumarii intervin de urgența cu utilajele din dotarea SDN Oradea.Inițial, circulația a fost…

- Comunicat de presa| Mircea Hava, eurodeputat PPE: „Campania de vaccinare la nivelul Uniunii Europene este un model de succes și exemplu de bune practici” Mircea Hava, eurodeputat PPE: „Campania de vaccinare la nivelul Uniunii Europene este un model de succes și exemplu de bune practici” Vaccinul este,…