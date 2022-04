ISU Bihor: Buletin informativ - 27.04.2022 Nr. 84 Oradea, 27.04.2022 BULETIN INFORMATIVIncendiu izbucnit la o casa din Chet, din cauza unui cos de fum Marti, 26 aprilie a.c., la ora 22:38, un apelant al numarului unic 112 sesiza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ldquo;Crisana" al judetului Bihor, cu privire la producerea unui incendiu la o locuinta situata in localitatea Chet.La adresa indicata au fost mobilizate cu operativitate doua echipaje de stingere, o ambulanta SMURD de tip B2 si un echipaj de prim ajutor calificat din ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

