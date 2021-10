Stiri pe aceeasi tema

- Traseul viitorului drum expres Arad - Oradea a fost stabilit, iar presedintele Consiliului Judetean (CJ) Arad, Iustin Cionca, a anuntat, joi, ca a semnat certificatul de urbanism pentru realizarea lucrarilor. Conform CJ Arad, viitorul drum, cu o lungime de 119 kilometri, va trece prin localitatile aradene…

- In seara zilei de marti, 07 septembrie a.c., pompierii militari au intervenit in municipiul Oradea, pentru stingerea a doua incendii produse la o gospodarie, respectiv la un container amplasat in curtea unei societati comerciale. In jurul orei 21.50, in urma unui apel primit prin Sistemul Unic 112,…

- BULETIN DE PRESA15 incendii de vegetatie uscata produse in zece localitati bihorene, in doar doua zile In intervalul 14 15 august a.c., pompierii militari bihoreni au actionat pentru stingerea a 15 incendii produse in zece localitati din judet, cel mai probabil din cauza utilizarii focului deschis fara…

- BULETIN DE PRESASase incendii produse in aproximativ trei ore, in judetul Bihor Duminica, 8 august a.c., echipajele de pompieri militari din cadrul unitatii si subunitatilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Crisana" au actionat pentru stingerea unui numar de sase incendii de vegetatie uscata…

- Pompierii militari bihoreni au efectuat joi, in interval de trei ore, 19 interventii in sprijinul comunitatilor afectate de furtuna ce s-a abatut asupra municipiului Oradea, dar si in alte zone din judet, potrivit agerpres.ro. Potrivit comunicatului ISU Bihor, intre orele 12.30 - 15.30, pompierii…

- Nr. 182 Oradea, 05.08.2021BULETIN DE PRESA19 interventii ale pompierilor militari bihoreni, desfasurate in interval de aproximativ trei ore, in sprijinul comunitatilor afectate de fenomenele meteorologice periculoase Joi, 5 august a.c., intre orele 12.30 ndash; 15.30, pompierii militari din cadrul Inspectoratului…

- Nr. 180 Oradea, 04.08.2021BULETIN DE PRESA12 incendii produse intr o singura zi, in Bihor In cursul zilei de marti, 03 august a.c., echipajele de pompieri militari din cadrul subunitatilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ldquo;Crisana" al judetului Bihor au actionat pentru stingerea a 12…

- Oradea, 30.07.2021 COMUNICAT DE PRESAPeste 190 de pompieri militari bihoreni inaintati in grad, la termen Un numar de 193 de pompieri militari bihoreni care au indeplinit sau indeplinesc stagiul minim in grad in cursul acestui an si celelalte conditii stabilite prin actele normative in vigoare, sunt…