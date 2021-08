ISU Bihor: Buletin de presa - Incendiu violent la o fabrica de mobila din comuna Popesti

Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 17 Oradea, 02.08.2021BULETIN DE PRESAIncendiu violent in Valea lui Mihai In noaptea de sambata spre duminica, 01 august a.c., in jurul orei 03.35, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Crisana" al judetului Bihor a fost sesizat prin numarul unic 112, cu privire la producerea unui incendiu pe…

- Oradea, 05.07.2021 BULETIN DE PRESAIncendiu la o casa si un service auto din localitatea Bors Peste 25 de pompieri militari bihoreni au intervenit in noaptea de duminica spre luni, 05 iulie a.c., in localitatea Bors, pentru stingerea unui incendiu de amploare ce a afectat o gospodarie si un service…

- Nr. 140 Oradea, 28.06.2021 BULETIN DE PRESA15 misiuni de salvare persoane, de stingere a incendiilor si de inlaturare a efectelor fenomenelor meteorologice periculoase, desfasurate de pompieri la sfarsit de saptamana In intervalul 26 27 iunie a.c., echipajele de pompieri din cadrul unitatii si subunitatilor…

- Nr. 133 Oradea, 09.06.2021 BULETIN DE PRESA Misiune de salvare pe strada Aluminei din Oradea Miercuri, 9 iunie a.c., pompierii militari oradeni au actionat pe strada Aluminei din municipiu, pentru salvarea unui septuagenar aflat intr o situatie de urgenta.In jurul orei 13.25, un locatar al unui bloc…

- Nr. 130 Oradea, 04.06.2021 BULETIN DE PRESAUn proiectil si o bomba descoperite de un localnic din Rosiori, in propria curte Vineri, 4 iunie a.c., specialistii pirotehnicieni ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Crisana" al judetului Bihor au desfasurat in localitatea Rosiori, o operatiune…

- Intervenția rapida a pompierilor a preintampinat producerea unei tragedii. Apelul care sesiza izbucnirea incendiului pe strada Horia din municipiu, a fost primit in dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Crișana” al județului Bihor, in jurul orei 11.35, apelantul precizand ca ca arde…

- Apelul care sesiza izbucnirea incendiului pe strada Horia din municipiu, a fost primit in dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Crișana” al județului Bihor, in jurul orei 11.35, apelantul precizand ca ca arde acoperișul unei anexe in care este depozitat azot.Pentru gestionarea situației…