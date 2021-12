ISU, avertisment pentru noaptea de Revelion: Artificiile nu sunt sigure, pot duce la răni grave Ca in fiecare an, noaptea de Revelion este marcata de un spectacol de artificii și petarde. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) trage un semnal de alarma și atrage atenția parinților sa nu-i lase pe copii sa se joace cu astfel de obiecte pirotehnice. Specialiștii spun ca o singura categorie de artificii este permisa de lege, și aceea pentru persoanele care au peste 16 ani: articole pirotehnice cu un grad scazut de pericol și cu un nivel neglijabil al zgomotului. „Vorbim de steluțe vulcani, jertbe, trebuie sa urmarim pe articol sa fie inscripționat in limba romana. E obligatoriu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Relevionul vine cu o tradiție zgomotoasa și periculoasa. Oamenii aprind petarde și artificii, ca sa marcheze intrarea in noul an. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) face un apel la parinți, sa nu-i lase pe copii sa se joace cu astfel de obiecte, pentru ca se pot rani grav.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a propus marți, in cadrul hotararii de prelungire a starii de alerta, masuri de relaxare pentru perioada sarbatorilor. Printre acestea se numara eliminarea restricțiilor

- Seful DSU, Raed Arafat, a anuntat marti ca propunerea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nu prevede o limita orara pentru activitatea magazinelor sau a restaurantelor in noaptea de Craciun si in cea de Revelion.

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat, in sedinta de astazi, o hotarare care stabileste o noua categorie de produse, stocuri de urgenta medicala de stricta necesitate, necesare in procesul de vaccinare a populatiei impotriva virusului SARS-CoV-2. Vorbim despre dispozitive preumplute…

- Oficiali din Romania si Polonia au semnat marti, la sediul MAI, un acord cadru de furnizare a 12 elicoptere medii-grele multifunctionale Black Hawk, destinate efectuarii de misiuni de salvare de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Valoarea contractului pentru elicopterele…

- Oficiali din Romania si Polonia au semnat, marti, la sediul MAI, un acord cadru de furnizare a 12 elicoptere medii-grele multifunctionale Black Hawk, destinate efectuarii de misiuni de salvare de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU).

- Specialiștii in sanatate Alexandru Rafila și Adrian Streinu-Cercel au participat, sambata, in calitate de experți, la Guvern, la o intalnire tehnica privind gasirea unor soluții imediate la criza sanitara. In cadrul discuțiilor, PSD a propus acordarea unui certificat verde temporar. Potrivit unui comunicat…

- Romania solicita sprijin internațional cerand imunomodulatorul Tocilizumab, folosit in tratarea pacienților cu forme grave de coronavirus, și concentratoare de oxigen. Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat in ședința de luni o hotarare privind aprobarea solicitarii de asistența…