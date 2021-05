Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe gospodarii din cinci localitati ale judetului Dambovita au fost inundate, vineri, in urma ploilor torentiale, iar DN 71 este acoperit cu apa pe o portiune de 700 de metri la intrarea in Pucioasa, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita. "Echipaje de…

- Pompierii argeșeni au fost solicitați in aceasta dimineața unila o locuința inundata din comuna Harsești. Pentru evacuarea apei cu o adancime de aproximativ 15 cm au intervenit pompierii de la Punctul de lucru Stolnici cu o motopompa. In urma cu puțin timp, pompierii au fost solicitați și in localitațile…

- # Conform șefului de la ISU Argeș, s-au luat masuri complementare pentru transportarea pacienților cu COVID Inspectoratul pentru Situații de Urgența Argeș are inca in dotare izoleta care, anul trecut, era folosita pentru a transporta pacienții cu COVID-19. Izoleta nu mai este folosita și a disparut…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 se poate face in judetul Arges in 28 de centre din 12 localitati, la peste 100 de medici de familie, precum si cu echipe mobile. Potrivit datelor comunicate de Institutia Prefectului Arges, centrele de vaccinare functioneaza in municipiile Pitesti (noua centre), Campulung…

- Potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Arges, in evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului, unul dintre ele a luat foc.Victima, un baiat de 16 ani, se afla in stare grava, dupa ce a suferit multiple rani la nivelul corpului. Acesta…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Argeș s-a intrunit in ședința extraordinara astazi, 9 aprilie, și a luat urmatoarea hotarare, care intra in vigoare incepand de maine, 10 aprilie, ora 00:00 pentru 14 zile. Lista localitaților unde rata de infectare e mai mare de 4 și mai mica sau egala…

- Marți, pompierii argeșeni au intervenit in localitatea Pitești și in comunele Babana, Merișani și Mușatești, pentru inlaturarea efectelor negative produse de incendiile de vegetație uscata pe o suprafața de aproximativ 4510 mp. Pentru a stinge focul, aceștia au folosit mijloacele de prima intervenție…

- In cadrul intalnirii de astazi Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Argeș a decis o serie de masuri pentru localitatea Balilești, in contextul creșterii cazurilor de infectare cu virusul Sars-CoV-2 (in ultimele 14 zile, incidența a depașit 3/1.000 de locuitori). Astfel, s-a hotarat interzicerea…