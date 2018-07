Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta 'Vasile Goldis' Arad au fost solicitati sa intervina duminica, dupa ce o furtuna puternica a smuls acoperisuri si a doborat copaci in municipiu. ''Simultan, pompierii militari au actionat pe bulevardul Revolutiei unde, in fata Hotelului 'Continental', un brad a cazut pe trotuar, si respectiv pe bulevardul Decebal, unde acoperisul de tabla al unei cladiri a fost smuls de vant. Din fericire, in ambele cazuri, nimeni nu a fost ranit, pompierii reusind sa elibereze zona in scurt timp. De mentionat ca in cazul cladirii…