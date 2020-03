Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a pus la punct patru scenarii de intervenții și masuri in cazul in care numarul persoanelor infectate cu coronavirus va crește. In acest moment, este in aplicare scenariul 2, in care principalele masuri vizeaza prevenția, precum și izolarea și carantinarea…

- Primarul Catalin Cherecheș : S-au dispus masuri de control și prevenție in toate unitațile de invațamant din Baia Mare! Ieri, 26.02.2020, primarul municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, a convocat doua ședințe de urgența: una a Comitetului Local pentru Situații de Urgența, unde s-au dispus masuri…

Alerta in Baia Mare in urma cu puțin timp. Incendiu pe b-dul. Republicii intr-un bloc de locuințe Cu cateva minute in urma, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Gheorghe Pop de Basesti" al judetului Maramures, a anuntat ca in Baia Mare, pe b-dul. Republicii, bl. 58 a izbucnit un incendiu.

- Doua apartamente au fost inundate cu fum si opt locatari s-au autoevacuat in urma izbucnirii unui incendiu, duminica, la hornul unui bloc din orasul Cimpeni, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (...

Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Gheorghe Pop de Basesti" al judetului Maramures a anuntat ca la Borsa, pe strada Rotundu a izbucnit un incendiu.

- Un incendiu puternic a izbucnit, vineri dimineața, la un depozit din localitatea ilfoveana Afumați, flacarile cuprinzand 80% dintr-o suprafața de aproximativ 4.000 metri patrați, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) București-Ilfov. A fost emis și un mesaj RO-ALERT.Reprezentanții…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Crișana” al județului Bihor a fost sesizat marți a.c. la ora 12.21 cu privire la producerea unui incendiu la Curtea de Apel Oradea, cu sediul in cladirea Palatului de Justiție Oradea, informeaza Realitatea de Oradea