Inchiderea casei scarii aferente nodului central pentru lucrari de reabilitare afecteaza evacuarea in caz de incendiu la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Craiova. In acest moment, fluxul de evacuare nu corespunde minimului necesar de persoane ce trebuie evacuate din cladirea spitalului. Unitatea medicala a fost amendata. Informatiile sunt confirmate pentru Gazeta de Sud de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dolj, intr-un raspuns la o adresa transmisa in data de 17 februarie. GdS a solicitat punctul de vedere al ISU Dolj cu privire la accesul in SCJU Craiova in conditiile…