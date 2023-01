Stiri pe aceeasi tema

- „Centralul” roman Istvan Kovacs este unul dintre cei doi arbitri europeni delegați de FIFA la competiția celor mai bune cluburi de pe diferite continente, care se va desfașura, in perioada 1-11 februarie 2023, in Maroc. Istvan Kovacs ii va avea alaturi pe conaționalii Vasile Marinescu și Mihai Artene,…

- Istvan Kovacs, 37 de ani, va fi prezent la Campionatul Mondial al Cluburilor, competiție care are loc in Maroc, intre 1 și 11 februarie. Centralul roman, care a fost convocat și la Campionatul Mondial din Qatar, este doar unul dintre cei doi aribitrii din Europa care va fi prezent la turneul din Africa.…

- Istvan Kovacs, 37 de ani, a vorbit despre experiența de la Campionatul Mondial, unde a oficiat la 8 meciuri din postura de arbitru de rezerva. Kovacs spune ca decizia de a nu arbitra nicio partida de la centru a aparținut Comisiei de Arbitri FIFA și se declara recunoscator pentru tot ce a insemnat experiența…

- Fostul arbitru Ion Craciunescu (72 de ani) considera ca romanul Istvan Kovacs (38), limitat la rolul de arbitru de rezerva la Campionatul Mondial, ar fi facut o treaba mai buna decat cei delegați de FIFA in Qatar. Printre „centralii” selectați pentru Campionatul Mondial s-a numarat și un roman, Istvan…

- Revenit de la Campionatul Mondial din Qatar, unde a fost exclusiv rezerva, Istvan Kovacs a fost delegat de CCA la derby-ul de joi, dintre FCSB și CFR Cluj FCSB - CFR Cluj, restanța din etapa a 9-a din Liga 1, se joaca joi, de la 20:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport, OrangeSport…

- Istvan Kovacs, 37 de ani, ramane fara niciun meci condus de la centru la Campionatul Mondial. Arbitrul roman va reveni in țara. Kovacs e inclus pe lista de arbitri trimiși acasa de FIFA inainte de faza sferturilor de finala, la fel ca asistenții Mihai Artene și Vasile Marinescu. #FIFA #FIFAWorldCup…

- Istvan Kovacs este singurul arbitru roman care va conduce meciuri la Campionatul Mondial de Fotbal 2022. A fost rezerva la partida de deschidere in care s-au infruntat Qatar și Ecuador și a caștigat 2.500 de dolari. In total va primi un salariu 70.000 de dolari, bani pentru care in SuperLiga din Romania…

- Asteptarea a luat sfarsit! Campionatul Mondial poate sa inceapa! Cel mai scump turneu final din istorie a adus in Qatar 32 de nationale si mii de suporteri. Trofeul se va decerna in finala din 18 decembrie. Toate cele 64 de meciuri se vad in exclusivitate la Televiziunea Nationala.