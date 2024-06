Stiri pe aceeasi tema

- Dupa calificarea istorica a Romaniei din meciul cu Slovacia, un alt roman a ieșit la rampa. Meciul din Grupa F dintre Cehia si Turcia, scor 1-2, din grupa F de la Euro-2024, a fost unul animat, arbitrul Istvan Kovacs acordand 18 cartonase (16 galbene si 2 rosii). Un record in istoria Campionatului European.

- Istvan Kovacs (39 ani) a fost delegat la partida dintre Cehia și Turcia, decisiva pentru optimile de finala ale Campionatului European, care se va disputa in aceasta seara de la ora 22:00. Deniz Coban, fost arbitru, l-a analizat pe centralul roman in presa din Turcia. Va fi a doua partida de la acest…

- EURO 2024 Italia a obținut calificarea in optimile EURO 2024 intr-un mod dramatic, dupa ce Mattia Zaccagni a marcat golul egalizator in ultimul minut al prelungirilor. Croații au deschis scorul prin veteranul Luka Modric in minutul 55, dupa ce tot el ratase un penalty cu un minut mai devreme. Italia…

- UEFA l-a delegat pe Daniel Siebert, din Germania, la partida decisiva a tricolorilor pentru calificarea in optimile EURO 2024, anunta FRF pe site-ul propriu, potrivit Agerpres."Centralul" in varsta de 40 de ani nu a mai arbitrat nationala Romaniei pana in prezent.

- ARBITRAJ… Veștile bune continua pentru arbitrul Ovidiu Mihai Artene (45 de ani). Dupa delegarea la partida Serbia – Slovenia (1-1), vasluianul va fi arbitra un nou meci tare la Campionatul European din Germania. Artene va fi arbitru asistent la duelul dintre Turcia și Cehia, din ultima etapa a fazei…

- Arbitrul roman Istvan Kovacs (39 de ani) a fost delegat la meciul Cehia - Turcia, care se va disputa miercuri, 26 iunie, de la 22:00. Pana in acest moment, Istvan Kovacs mai arbitrase un singur meci la acest turneu final. Este vorba de remiza smulsa de sarbi in prelungirile meciului cu Slovenia, jucat…

- Slovenia - Serbia, meci contand pentru etapa a 2-a din Grupa C a Campionatului European din 2024, va avea loc joi, pe 20 iunie, de la ora 16:00, și va fi transmis liveTEXT de GSP.ro și in direct la televizor de catre PRO TV. Confruntarea are loc inaintea duelului dintre celelalte echipe din grupa, Danemarca…

- Slovenia - Serbia, meci contand pentru etapa a 2-a din Grupa C a Campionatului European din 2024, va avea loc joi, pe 20 iunie, de la ora 16:00, și va fi transmis liveTEXT de GSP.ro și in direct la televizor de catre PRO TV. Confruntarea are loc fix inaintea duelului dintre celelalte echipe din grupa,…