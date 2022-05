Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO Eurovision 2022: Romania s-a calificat in finala cu melodia „Llamame”, interpretata de artistul WRS. LISTA finaliștilor WRS, reprezentantul Romaniei la Eurovision 2022, s-a calificat, joi seara, in finala concursului, cu piesa „Llamame”, in urma votului publicului, acordat prin SMS si pe site-ul…

- In varsta de 37 de ani, Istvan Kovacs a avut un sezon excelent, in care prestatiile sale impresionante au culminat cu acel meci din semifinalele Ligii Campionilor, Manchester City – Real Madrid (4-3) in care a fost, pur si simplu, impecabil.

- Centralul roman Istvan Kovacs a fost delegat impreuna cu brigada sa la finala UEFA Europa Conference League, informeaza FRF. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Elevii din intreaga tara se pot intrece in cadrul unui concurs de lectura organizat de catre Biblioteca Judeteana „Gh. Asachi" Iasi, initiator fiind Biblioteca Judeteana „Octavian Goga" Cluj. Concursul national de lectura, intitulat „Batalia Cartilor", se deruleaza anual in mai multe biblioteci publice…

- Liderii Coaliției au decis luni, intr-o ședința desfașurata la Parlament, validarea programului Sprijin pentru Romania prin care lanseaza o serie de masuri economice care au ca scop sprijinirea populației, a fermierilor dar și a IMM-urilor din industria alimentara. Conferința lideriilor Coaliției anunțata…

- Una dintre cele mai interesante partide din sferturile Ligii Campionilor la fotbal, Manchester City-Atletico Madrid, programata marți, 5 aprilie, de la ora 22.00, va fi arbitrata de o brigada din Romania, cu clujeanul Istvan Kovacs la centru. Acesta va fi ajutat la cele doua tușe de arbitrii asistenți…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a anuntat, marti, ca trei jucatori din nationala Ucrainei, inlusiv capitanul reprezentativei si jucatorul formatiei Dinamo Kiev, Sergii Sidorciuk, precum si mijlocasul defensiv al echipei Sahtior Donetk, Taras Stepanenko. Cei trei jucatori se afla in Romania si se vor pregati…

- Turneul de la Doha decurge bine pentru tenisul feminin din Romania! Sorana Cirstea (31 de ani, 30 WTA) a trecut deja in turul II, Halep (23 WTA) urmeaza sa intalneasca o „clienta“ preferata de a ei, iar Begu (54 WTA) se va duela cu Kvitova (25 WTA) pe care a spulberat-o, acum zece zile.