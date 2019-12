Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 22 decembrie, la Casa Sfatului din Brașov, va fi lansat primul album de benzi desenate despre decembrie 1989 publicat in Romania. In același timp, acesta este și cel mai mare album colectiv de benzi desenate (39 de autori) și cel mai voluminos (212 pagini de benzi desenate).

- „Arta din Romania: din preistorie in contemporaneitate” este titlul monumentalului tratat de arta romaneasca, elaborat de Academia Romana, ce va fi lansat, vineri, 29 noiembrie 2019, de la ora 14.00, la Biblioteca Judeteana ,,George Baritiu” Brasov. Lucrarea cuprinde doua volume, insumand…

- Brasovenii sunt asteptati, in 22 noiembrie 2019, de la ora 18.00, la Muzeul de Etnografie Brasov, la proiectia ultimului draft al documentarului „Ultima transhumanta”. Este vorba despre un proiect pe care Dragos Lumpan l-a inceput acum 12 ani, cu o familie de ciobani din Romania, care a renuntat…

- Romania va susiine ultimele doua partide din preliminariile pentru Euro 2020 cu Suedia (15 noiembrie, la București) și cu Spania (18 noiembrie, la Madrid). Pentru a se califica la turneul final, tricolorii trebuie sa invinga Suedia și sa nu piarda in Spania. Deja calificați la Euro 2020, ibericii și-au…

- ,,Hrana gatita, hrana povestita”, ,,Comunitați minoritare”, ,,Tradiții și Sarbatori (re)inventate” sunt doar trei dintre cele 12 teme pe care, atenție, nu mai puțin de 80 de etnologi, sociologi, antropologi, muzeografi din tara si din strainatate le dezbat in aceasta perioada la Muzeul ASTRA! Read More...

- Eveniment premiera in sistemul cameral din Romania! Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in data de 24 octombrie 2019, orele 10.30 – 16.00, in Sala Europa a Centrului Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr.22, un FORUM INTERNAȚIONAL DE AFACERI – Federația…