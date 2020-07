Stiri pe aceeasi tema

- La editurile „Caiete Silvane” (Zalau) și „Eikon” (București) a aparut, cu sprijinul Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj, cartea „Istorie și civilizație in Salajul istoric”, coordonatori: Augustin-Leontin Gavra, Ciprian-Marian Porumb-Ghiurco și Horațiu-Traian Napradean. Cuvant inainte de…

- Conturile de Facebook și Youtube ale Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj și ale revistei Caiete Silvane vor transmite, miercuri, 22 iunie, de la ora 19, evenimentul “Sezonierii care hranesc Europa. Cum susțin migranții sezonieri din ruralul autohton lanțul de consum alimentar European”.

- O noua carte la Editura „Caiete Silvane”: Elena Musca, „Meștesugurile salajene de la medieval la contemporan”, colecția „Memoria”, cuvant inainte de acad. prof. Stefan Stefanescu, volum aparut cu sprijinul Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj Elena Musca (n. Edroiu) s-a nascut la 22 martie…

- La Editura Caiete Silvane, cu sprijinul Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj și al Primariei comunei Napradea, a aparut, in colecția Monografii, cartea dlui Aurel Medve, „Nume de locuri in comuna Napradea”, cu o prefața de Florica Pop și o postfața de Madalina-Ioana Rus. Aurel Medve: „Cu…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat astazi ca teatrele și instituțiile de spectacole administrate de Primaria Capitalei se redeschid pentru public incepand din 15 iunie. „Cultura este esențiala pentru viața unui oraș așa ca am decis, impreuna cu managerii teatrelor din București,…

- Apariție surpriza și nu prea, la inaugurarea Centrului de Cultura „Lipatti” de la Leordeni, avand in vedere ca e inca membru in Fundația ”Dinu Lipatti”. E vorba de Constantin Nicolescu, fostul președinte al Consiliului Județean, cel care a avut un rol important in reabilitarea cladirii incepand cu 1999,…

- Peste 89% dintre persoanele infectate si decedate aveau comorbiditati 89,3% dintre persoanele infectate cu noul coronavirus care au murit aveau cel putin o comorbiditate, potrivit unui raport al Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului…