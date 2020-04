ISTORIE! Prețul petrolului a scăzut sub zero dolari pe baril în SUA Prețul petrolului WTI (de referința pe piața americana) s-a prabușit luni seara, tranzacționandu-se, pentru prima data in istorie, la ora, 21:30, la un preț negativ, de -8,61 dolari/baril. Dupa numai jumatate de ora, țițeiul WTI cu livrare in luna mai se tranzacționa la ora 22:00 ora Romaniei la un preț de -20 dolari pe baril. Cu alte cuvinte, vanzatorii plateau rafinatorii pentru a le cumpara țițeiul in luna mai. Țițeiul cu livrare in luna iunie era și el in scadere cu 18%, fiind cotat la + 20.43 dolari pe baril. In prezent, in pofida deciziei OPEC, Rusiei și a altor state producatoare de a reduce… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

