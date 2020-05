SpaceX si NASA au lansat, sambata, naveta Crew Dragon, prima misiune cu echipaj uman din cadrul acestei colaborari. Naveta s-a ridicat timp de 15 minute, dupa care a intrat pe traseul pe care il va urma timp de 19 ore pana la Statia Spatiala Internationala, care se afla pe orbita.

Lansarea navetei a fost anulata miercuri din cauza vremii nefavorabile. La bordul navei au urcat, sambata, astronautii Bob Behnken si Doug Hurley. Behnken are 48 de ani, iar Hurley are 53 de ani. Amandoi sunt astronauti experimentati ai NASA si au fost implicati inca de la inceput in testarea capsulei Crew Dragon.