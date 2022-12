Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național al Banatului, face, la final de an, o propunere extrem de interesanta vizitatorilor. Expoziția „Memoria obiectelor și cultura urbana din vestul Romaniei” ofera o incursiune in cultura urbana din vestul țarii, din secolele XVIII-XX, iar vizitarea poate avea loc intre zilele de 21 decembrie…

- Iranul va incepe construirea unei centrale nucleare in sud-vestul tarii, dupa zeci de ani de planificare a proiectului, relateaza sambata dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Muzeul Național al Banatului, Episcopia Ortodoxa Sarba de Timișoara, Uniunea Sarbilor din Romania și Asociația pentru Cultura Banațeana organizeaza expoziția „185 de ani de cant coral al sarbilor din Timișoara (1836-2021)”, prima de acest fel care are loc in incinta muzeului. Expoziția reunește o inedita…

- Rezultatul celei de-a XII-a ediții a Atelierului de Creație de la Garana, județul Caraș-Severin, poate fi admirat pe simezele Bastionului Theresia din Timișoara. Muzeul Național al Banatului in colaborare cu Fundația Herczeg și cu sprijinul Consiliul Județean Timiș va invita sa admirați expoziția „Garana…

- Muzeul Național al Banatului organizeaza, in colaborare cu Universitatea de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, expoziția „Incursiuni in istoria medicinei timișorene”, care va fi deschisa la bastionul Theresia din Timișoara. Expoziția face parte din seria evenimentelor organizate pentru…

- Un incendiu a izbucnit vineri dimineata la un chiosc din incinta Scolii Generale nr. 2 din Hateg, judetul Hunedoara. Cadrele didactice au incercat stingerea incendiului cu stingatoare cu pulbere, insa focul se manifesta cu violenta si a fost imposibila lichidarea acestuia, astfel ca au intervenit pompierii.…