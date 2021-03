ISTORIE /// Ce mâncau dacii? Romanii au scris carți de bucate, dintre care unele s-au pastrat pâna în ziua de azi. Au pictat pe pereții vilelor lor diferite scene de banchet, unde apar mâncarurile consumate în mod obișnuit. Din pacate, nu este cazul dacilor, iar grecii și romanii nu au scris nici ei (sau nu s-a pastrat nimic) despre obiceiurile culinare la daci. Din nou trebuie sa recurgem la arheologie și la alte științe pentru a încropi o imagine despre ce mâncau și ce beau stramoșii noștri daci. Dieta dacilor era formata din produse vegetale, alaturi de care se consumau… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova si sectiile sale din Ploiesti si din judet va invita, miercuri, 24 februarie 2021, sa celebram Dragobetele - traditiile si obiceiurile specifice sarbatorii iubirii la romani. Evenimentul va fi sarbatorit in mediul virtual, pe paginile de facebook ale…

- Deputatul PSD de Suceava Gheorghe Șoldan a inițiat primul sau proiect de lege, care vizeaza creșterea alocației de hrana pentru pacienții din Romania. Gheorghe Șoldan a precizat ca in momentul de fața alocația de hrana este de doar 10 lei pe zi. „Romanii internați in spitalele de stat din ...

- Sambata, 16 ianuarie 2021, in jurul orei 16,00 polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Blaj au depistat doi barbați, de 48 și 58 de ani, din Blaj, in timp ce pescuiau, din albia raului Tarnava, prin metoda greblarii, folosind unelte interzise la pescuit. Fața de cei doi barbați,…

- Potrivit medicului Adina Alberts, doua legume din pe care le folosim des in bucatarie cresc pofta de mancare și ingrașa. Insa, susține ca este vorba de cantitații mari din acestea. Doua legume, interzise in dieta ta daca vrei sa slabești Medicul estetician Adina Alberts susține ca ceapa și usturoiul,…

- ​Românii care se întorc din strainatate, de la lucru, pot obține fonduri europene de câte 40.000 de euro sau 50.000 de euro pentru ferme în România, prin linia de finanțare „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, pentru care s-a anunțat oficial perioada…

- Recolta de cereale a scazut in ultimii doi, dupa ce in 2018 Romania a fost fruntasa in Uniunea Europeana la culturile de grau si floarea-soarelui. In 2020, Romania a recoltat circa 17 milioane de tone de cereale, aproape la jumatate fata de recolta din 2019. Seceta a afectat culturile de... Articolul…

- Trafic rutier intens pe DN1 București-Brașov, pe sensul de mers catre stațiunile montane, anunța Centrul Infotrafic din cadrul Poliției Romane. Astfel, s-au format coloane de mașini in Ploiești, Comarnic și Bușteni, potrivit sursei citate. Zonele cele mai aglomerate Centura de Vest – valori de trafic…

- In preajma Sarbatorilor de Iarna, cand toate gospodinele iși demonstreaza priceperea prin preparate culinare care de care mai rafinate, capabile sa stranga laolalta familia și prietenii, Biblioteca Județeana „V. Voiculescu” vine cu o surpriza pentru publicul ei. Este vorba despre prezentarea primei…