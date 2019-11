Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar originar din Romania, in varsta de 19 ani, a murit in urma unui accident rutier care s-a produs in zona orașului Caravate din provincia italiana Varese, informeaza site-ul de știri malpensa24.Doua autoturisme s-au ciocnit sambata pe o șosea care face legatura intre localitațile Caravate…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a declarat,duminica, in cazul ursului ranit, lasat sa agonizeze pe un drum din Harghita, ca veterinarul din zona nu avea tranchilizant și a fost trimis un alt medic pentru a adormi ursul și sa-l ingrijeasca, insa atribuția de intervenție era a Jandarmeriei și a DSV.Ministrul…

- Dacian Cioloș a declarat, intrebat daca se gandește sa candideze la alegerile parlamentare, ca nu este deloc exclus. Liderul PLUS a precizat ca proiectul sau politic e orientat spre Romania și vrea sa contribuie la acesta.„Nu e deloc exclus. Am spus lucrul acesta ca proiectul meu politic e…

- Un autoturism cu numere de Romania ce pare gaurit de gloanțe, abandonat de aproape o luna de zile pe marginea unei șosele din Germania, le da mari batai de cap autoritaților nemțești. Autoturismul marca Ford, inmatriculat in Brașov, sta abandonat pe marginea șoselei B101 ce leaga Freiberg de Grosschirma…

- Va mai curge inca multa apa pe raul Prahova pana cand romanii vor putea circula pe mult visata autostrada Ploiești - Comarnic - Brașov. Vorbim de cea mai importanta și urgenta autostrada care ar trebui sa fie realizata in Romania, ținand cont de numarul imens de mașini care circula pe DN 1 și, invariabil,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3.8 grade a avut loc, in ziua de 29 octombrie 2019, la ora 23:23:03 ora locala a Romaniei in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la adancimea de 127km.Potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul s a produs…

- Situatie fara precedent in județul Brașov, la Codlea, unde autoritatile locale au descoperit ca aerul este poluat cu particule cancerigene! Iar la valorile inregistrate oamenii nici nu ar trebui sa iasa din casa, spun specialistii. Situația este dramatica!

- Cele doua propuneri trimise de Viorica Dancila la Bruxelles, Dan Nica si Rovana Plumb, ar fi fost respinse, scrie EurActiv.com.Citește și: Rareș Bogdan, anunț bomba despre Kovesi:Ceruta de urgența la Parchetul UE In locul lor ar putea fi propusa actuala sefa a diplomatiei, Ramona Manescu.…