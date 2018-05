Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta distinctie a fost anuntata in timp ce DeVito a fost prezent la Festivalul de Muzica si Film din Asbury Park. „Danny nu a uitat niciodata de unde a venit", a spus Phil Murphy, guvernator al statului New Jersey, in cadrul festivalului. Nascut pe 17 noiembrie 1944, in Neptune Township, New Jersey,…

- A nascut Kate Middleton! Un nou print pentru Marea Britanie! Marea Britanie are un nou print. Kate Middleton a adus pe lume un baietel, al treilea sau mostenitor, dupa Printul George si Printresa Charlotte. Nasterea a avut loc la ora 11.01, la maternitatea Lido din cadrul spitalului St. Mary din Londra.…

- Ducesa de Cambridge, sotia printului William al Marii Britanii, a fost externata luni seara din clinica londoneza in care a nascut in cursul zilei un baiat, au anuntat reprezentantii Palatului Kensington, citati de Reuters. Printul William si sotia lui au parasit zambitori spitalul St. Mary din Londra,…

- Cel de-al treilea bebeluș al Ducilor de Cambridge s-a nascut și e pregatit sa faca cunoștința cu lumea intreaga. Kate și William ni l-au prezentat, in premiera, pe cel de-al treilea nascut al lor: un baiețel! La cateva ore de la naștere, Kate Middleton și soțul sau, Prințul William al Marii Britanii,…

- Ducesa de Cambridge a nascut, luni, la spitalul St Mary din Londra, un baiat. Acesta este cel de-al treilea copil al ei și al prințului William. La cateva ore distanța, prințul George și prințesa Charlotte și-au cunoscut frațiorul. „Ducesa de Cambridge a nascut, in siguranta, un baiat, la ora locala…

- Kate Middleton a nascut, luni, la spitalul St Mary din Londra, un baiat, acesta fiind cel de-al treilea copil al ei si al printului William al Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord.

- Prințul William și Kate Middleton se bucura de un nou membrul al familiei. In aceasta dupa-amiaza s-a nascut cel de-al treilea nepot al reginei la spitalul St. Mary din Londra. In septembrie, anul trecut ducesa de Cambridge a fost forțata de imprejurari sa anunțe ca e insarcinata, asta dupa ce nu a…

- Lewis Gilbert, regizor britanic cunoscut pentru filmele "Alfie", "Educating Rita" si trei productii din seria James Bond, a murit la varsta de 97 de ani, informeaza NEWS.RO, citand BBC.Citeste si: Cristoiu devoaleaza PLANUL lui Tudorel Toader: Ce ar fi URMARIT ministrul Justitiei prin cererea…