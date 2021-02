Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din Sireti, raionul Straseni au pus mana de la mana si impreuna cu autoritatile locale au reparat intr-un an sapte strazi din sat. Acum au inceput sa stranga bani si pentru alte drumuri ce vor intra in reabilitare.

- Roverul Perseverance, dezvoltat de NASA in cadrul misiunii Mars 2020, se afla la doar 22 de zile distanta de momentul in care va cobori pe suprafata planetei Marte, in data de 18 februarie. Dispozitivul spatial mai are de parcurs 41,2 milioane de kilometri din calatoria sa de 470,8 milioane de kilometri…

- In timp ce tarile dezvoltate au inteles ca deseurile sunt minele de aur a secolului XXI, in Republica Moldova gunoiștele stau neclintite de la independenta incoace. Nu avem niciun sat sau un oras cu o infrastructura a deseurilor bine pusa la punct.

- Șeful Inspectoratului General al Poliției, Sergiu Paiu a avut ieri, 29 decembrie, o intrevedere in format online cu Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Chineze in Republica Moldova, Zhang Yinghong. Principalele subiecte abordate s-au referit la cooperarea Inspectoratului…

- La doi ani dupa ce Parlamentul Romaniei a adoptat o lege privind construcția autostrazii Ungheni - Iași - Targu Mureș care sa conecteze și Moldova la autostrada care deja traverseaza aproape intreaga Transilvanie de la est la vest, Regiunea Nord-Est a Romaniei dispune doar de 16 kilometri, care fac…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, afirma ca prim-ministrului interimar Nicolae-Ionel Ciuca reprezinta intruchiparea perfecta a prieteniei si parteneriatului romano-american. Precizarile au fost facute in cadrul ceremoniei pentru decernarea Legiunii de Merit (in grad de ofiter) prim-ministrului…

- Statele Unite au propus Bulgariei sa renunțe la construcția unei a doua centrale nucleare în țara, în timp ce acest proiect, situat în Béléné (nord), s-a blocat de ani de zile, potrivit unui comunicat al ambasadei publicat vineri, citat de AFP.Programul a fost…

- Locuitorii localitații austriece Fucking au decis sa își redenumeasca satul „Fugging” în speranța de a scapa de interesul copleșitor al utilizatorilor de internet, potrivit raportului consiliului municipal publicat joi, citeaza AFP.„Consiliul municipal a decis sa…