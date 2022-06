Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) anunta ca la Capu Midia au avut loc trageri, in premiera, cu sistemul HIMARS din dotarea Armatei Romane, in marja unor exercitii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan s-a oferit luni, in timpul unui apel telefonic cu președintele rus Vladimir Putin, sa gazduiasca discuții intre Rusia, Ucraina și ONU la Istanbul, potrivit CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- India nu are planuri imediate de a ridica interdictia privind exporturile de grau, dar va continua sa respecte acordurile care sunt incheiate direct cu alte guverne, a declarat ministrul Comertului, Piyush Goyal, pentru Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele rus Vladimir Putin incearca in mod deliberat sa declanseze o foamete in Orientul Mijlociu si Africa, potrivit fostului ambasador german in Rusia, relateaza duminica dpa, potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Profesorul de la Universitatea Harvard, Graham Ellison, crede ca dictatorul de la Kremlin, Vladimir Putin, știe ca daca va pierde razboiul pe care l-a declanșat in Ucraina, va muri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Șeful departamentului de informații al Ministerului Apararii, Kirill Budanov, a spus intr-un interviu pentru The Wall Street Journal ca președintele rus Vladimir Putin se afla intr-o fundatura, deoarece nu putea nici sa puna capat razboiului impotriva Ucrainei și nici sa-l caștige. Fii la…

- Rubla a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii sapte ani in raport cu euro, in conditiile in care tot mai multe companii straine par sa se conformeze cererii lui Vladimir Putin de a trece la plata in moneda rusa pentru gazele naturale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Dmitri Medvedev, care a fost presedinte intre 2008 si 2012 si este in prezent secretar adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, a atras atentia asupra faptului ca istoria si-a dovedit in mod convingator ciclicitatea in secolul XXI, relateaza TASS. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…