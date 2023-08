Istoric cu probleme pentru firma GPL care a produs catastrofa de la Crevedia

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu șase ani, 500 de persoane au fost evacuate din comuna Traian, județul Braila, asta dupa ce o cisterna care aparținea firmei care a produs dezastrul de la Crevedia avea pierderi mari de gaze. La acel moment cisterna a fost oprita de catre autoritați, iar ulterior șoferul a fost amendat cu…

- 66 de pompieri vor dona sange, in zilele de luni si marti, pentru persoanele ranite in urma exploziilor de la Crevedia, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Totodata, pompierii au facut apel la toate persoanele sa doneze sange. ‘Sa-i sprijinim cu gandul,…

- Explozia din Crevedia. Doua persoane decedate, 56 de raniti, dintre care 42 de cadre MAI, mii de oameni evacuati. Acesta este bilantul cutremurator al celor doua explozii puternice care au avut loc la o statie GPL din Crevedia, seara trecuta. Doi salvatori, grav raniti, au fost transferati deja in strainatate.…

- Un accident violent s a produs in comuna Baiculesti din judetul Arges, iar firele de curent electric au fost detensionate in urma impactului si blocau traficul, informeaza ISU Arges. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta din Arges informeaza ca s a produs un accident rutier in comuna Baiculesti.…

- Mai multe gospodarii din localitatile Dragasani si Sutesti au fost inundate, duminica seara, in urma unei ploi torentiale, iar doua autoutilitare au ramas blocate sub un pod de cale ferata din cauza apelor, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta

- Un copil in varsta de patru ani a decedat in urma unui accident produs duminica seara in orasul Murgeni din județul Vaslui, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui.

- Aproximativ 350 de baloti de lucerna au ars, vineri, intr-un incendiu produs la o ferma din localitatea bihoreana Boiu, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), potrivit Agerpres.''Vineri, 16 iunie, pompierii militari salontani au actionat pentru lichidarea unui…

- Incendiul puternic izbucnit, in noaptea de duminica spre luni, la un bloc din municipiul Barlad s-a produs, cel mai probabil, din cauza unei improvizatii la instalatia electrica, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. ‘Dupa analizarea probelor gasite la fata…