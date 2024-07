Istoria zilei de 22 iulie: evenimentele importante Istoric vorbind, 22 iulie pare sa fi fost o zi foarte incarcata. Aceste evenimente ilustreaza diversitatea și importanța momentelor care au marcat 22 iulie de-a lungul istoriei. De la progrese tehnologice și realizari aviatorice pana la evenimente tragice și schimbari politice majore, aceasta zi a fost martora la o serie de evenimente de impact global. […] The post Istoria zilei de 22 iulie: evenimentele importante appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi astrele au o aliniere foarte interesanta. Influența lor se manifesta uneori chiar contradictoriu asupra nativilor din zodii diferite. In timp ce la unii finanțele sunt favorizate, la altele portofelul sta gol. La fel se intampla și la lucru. Un singur lucru este cert: fiecare semn are numarul…

- Astazi, stelele iți rezerva surprize și schimbari semnificative, fie ca este vorba despre cariera, relații sau bunastare personala. Fii deschis la noi oportunitați și pregatit sa iți imbrațișezi destinul, indiferent de zodia in care te afli. Descopera ce iți rezerva aceasta zi speciala și cum poți profita…

- Reprezentanții celor 32 de state membre ale NATO se vor reuni incepand de maine la Washington, intr-un summit aniversar ce marcheaza 75 de ani de la inființarea Alianței și 20 de ani de la aderarea Romaniei. In cadrul acestui eveniment de importanța majora, președintele Klaus Iohannis va solicita o…

- Vești bune pentru șoferi. In urma noilor reglementari in ceea ce privește Codul Rutier, aceștia vor avea ocazia sa solicite o a doua testare pentru droguri sau alcool, in funcție de anumite criterii. Ce modificari aduce noua ordonanța de urgența adoptata de Guvern. Se modifica, din nou, Codul Rutier…

- Delegații partidului Uniunea Salvați Romania participa sambata, 29 iunie, la o noua runda de alegeri. Dupa ce in aceasta saptamana au ales-o pe Elena Lasconi, primarul din Campulung Muscel, ca președinte al partidului, membrii USR voteaza astazi pentru componența Biroului Național, precum și pentru…

- Stațiunile de pe litoralul romanesc se deosebesc prin denumirile lor unice, inspirate din sistemul solar. De ce au aceste nume și cine a decis sa le atribuie? Istoria acestor denumiri ne duce in perioada comunista, sub conducerea lui Nicolae Ceaușescu. De ce stațiunile romanești au nume de planete?…

- Apa Ilfov anunța ca are proiecte importante in plina desfașurare. Compania anunța ca lucreaza intens la modernizarea și extinderea stațiilor de epurare din județul Ilfov și opereaza, in prezent, in 15 stații importante din zona. Apa Iflov are proiecte importante in derulare Apa Iflov și-a propus sa…

- A inceput numaratoarea inversa pana la intalnirea cu cei de la COLDPLAY! Cele doua concerte de la București, organizate de Emagic și Live Nation, au batut toate recordurile, marcand cel mai rapid sell-out pentru niște spectacole de stadion din istoria muzicii live din Romania. Evenimentele, ce fac parte…