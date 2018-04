Stiri pe aceeasi tema

- Desertul Sahara s-a extins cu circa 10% in aproape 100 de ani, conform unui nou studiu efectuat recent in Statele Unite si publicat la sfarsitul saptamanii trecute. Sahara, cel mai mare desert din lume, cu o intindere oficiala de 9.200.000 kilometri patrati, aproximativ cat Statele Unite…

- Cel putin 3 persoane au murit si alte 21 au fost ranite, dupa ce un bloc de locuinte cu trei etaje s a prabusit in Poznan, vestul Poloniei, probabil ca urmare a unei explozii de gaz, au anuntat pompierii, informeaza duminica AFP citat de Agerpres.ro. Am scos de sub daramaturi trei corpuri neinsufletite.…

- Un cutremur, extrem de violent, cu magnitudinea de 7,2 grade, a zguduit, la 01.39 Ora Romaniei, timpul local 17.39, provincia mexicana Oaxaca, motiv pentru care autoritatile au dispus pornirea sirenelor de avertizare.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean cutremurul a fost inregistrat la coordonatele…

- Sase turisti si pilotul se aflau la bordul elicopterului Airbus Eurocopter EC130, al companiei Papillion Airways, in momentul prabusirii in zona vestica a Marelui Canion al fluviului Colorado, localizat in statul Arizona. Potrivit autoritatilor locale, persoanele ranite au traumatisme de nivel…

- Inca un cutremur puternic in Taiwan, la o zi dupa seismul in care au murit cel puțin șase oameni și a ranit peste 250. Cutremurul de miercuri a avut o magnitudine de 5,7 pe scara Richter și s-a produs la 24 de ore dupa ce de 6,4 care s-a produs pe coasta de est a insulei, scrie Daily Mail. Intre timp,…

- Deraierea trenului, produsa din motive deocamdata necunoscute, a avut loc in jurul orei locale 07:00 (06:00 GMT) in apropierea marii metropole din nordul Italiei, a declarat Cristina Corbetta de la serviciile de urgenta din Milano, pentru canalul SkyTG24. Trenul Trenord cu sase vagoane plecase din orasul…

- Vlad Tanase este de profesie economist, iar de cativa ani experimenteaza curse extreme, clasandu-se pe locul III in ultra-maratonul de la Polul Nord si finalizand cu success The Brutal, o alta incercare la limita.

- Un asteroid ce a fost inclus de NASA in categoria corpurilor ceresti „potential periculoase” va trece pe langa Terra pe 4 februarie, la o distanta de 4,2 milioane de kilometri. Asteroidul 2002 AJ129, ce are un diametru de aproximativ 1,1 kilometri, va trece pe langa planeta noastra duminica, 4 februarie,…