- Bancile centrale au cumparat 1.136 de tone de aur in 2022, in valoare de circa 70 de miliarde de dolari, cea mai mare cantitate din ultimii 56 de ani, a anunțat Consiliul Mondial al Aurului (WGC), citat de Reuters.

- De ce in Țarile Romane nu s-au construit moschei, iar voievozii erau romani creștini, deși erau sub stapanire otomana? De ce in Țarile Romane nu s-au construit moschei, iar voievozii erau romani creștini, deși erau sub stapanire otomana? Fundația Paleologu propune, in parteneriat cu UNICEF, o serie…

- Timișoara, capitala europeana a culturii, gazduiește in septembrie cea mai mare expoziție Brancuși din ultima jumatate de secol in Romania. Vor putea fi vazute opere precum Prometeu, Muza adormita, Domnisoara Pogany sau Maiastra. Cea mai mare expozitie Brancusi din Romania din...

- Kylian Mbappe (23 de ani) a sarit in brațele lui Oliver Giroud (36 de ani) la victoria Franței in fața Poloniei la fel cum a facut „Perla Neagra” in finala CM 1970, a treia caștigata de Brazilia (4-1 cu Italia). O fotografie pentru istorie, cu legenda fotbalului in varful carierei sale. ...

- Mohammed Muntari (28 de ani) a marcat primul gol din istoria participarilor țarii gazde, Qatar, la Campionatul Mondial, in partida pe care asiaticii au pierdut-o in fața Senegalului, scor 1-2, in faza grupelor de la Campionatul Mondial. Fotbalistul lui Al Duhail a punctat in minutul 72 al partidei pe…

- Actrița Ani Crețu s-a casatorit religios cu Marcel Chiva dupa 14 ani și jumatate de relație. Evenimentul a avut loc chiar in weekendul care a trecut. Cea care a facut dezvaluirile despre cununia religioasa a fost chiar actrița, Ani Crețu a postat mai multe fotografii de la eveniment pe Facebook și pe…

- CSM Ramnicu Sarat este campioana Romaniei la oina in sala dupa ce s-a situat pe primul loc in clasamentul final al Nationalelor gazduite de sala de Sport a Colegiului Tehnic „Miron Costin” Roman. Echipa ramniceana au reușit o performanța de excepție, izbutind, cu patru victorii din tot atatea jocuri,…

Presedintele UMPMV, gl.(r) Gabriel Oprea, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Veteranilor.