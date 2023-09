Stiri pe aceeasi tema

- Baku iși reafirma disponibilitatea pentru dialog și negocieri cu Erevan pe baza egalitații și a respectului reciproc pentru interesele legitime ale celor doua țari, in ciuda tuturor provocarilor serioase care decurg din poziția distructiva a Armeniei, a declarat ministrul azer de externe Ceyhun Bayramov…

- O noua versiune a legii care reglementeaza drepturile si folosirea limbilor minoritatilor nationale in Ucraina, adaptata conform recomandarilor Comisiei de la Venetia si ale Uniunii Europene, a fost aprobata joi, 21 septembrie, de catre Parlamentul de la Kiev (Rada Suprema), informeaza Agerpres preluand…

- Ultima ora: Azerbaidjanul a prezentat condițiile de pace in fața delegației armeneNegocierile de la Evlah pot conduce la incheierea tratatului de pace dintre Baku și Erevan, proiectul tratatului a fost deja transmis Armeniei, a declarat astazi, la postul de televiziune Sky News Arabia, reprezentantul…

- Unii politicieni francezi sunt susținatorii aprigi ai separatiștilor armeni din Karabakh, care se afla sub controlul Rusiei și care se opun in mod constant incheierii pacii cu Azerbaidjan. In timp ce Europa consolidata ajuta la normalizarea relațiilor dintre Baku și Erevan, francezii ii imping catre…

- Prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian, se teme ca Baku poate incerca sa formuleze fața de Erevan pretenții teritoriale dupa semnarea tratatului de pace, noteaza Rador.Dupa cum a afirmat Pașinian intr-un interviu acordat postului e televiziune Euronews, președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev,…

- Documentul precizeaza ca statele de la Marea Neagra inseamna Turcia, Romania, Bulgaria, Moldova, Ucraina si Georgia. Statele riverane ale Marii Negre sunt esentiale in contracararea agresiunii din partea guvernului Federatiei Ruse si contribuie la securitatea colectiva a NATO, arata documentul.„Statele…

- Presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a laudat vineri progresele "uimitoare" ale Ucrainei in implementarea reformelor pentru combaterea coruptiei, pastrarea drepturilor minoritatilor si asigurarea unei justitii independente, scrie agentia Reuters.Lupta impotriva coruptiei este o cerinta…