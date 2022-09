Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele activitatații desfașurate de specialiștii Muzeului Național al Banatului la manastirea Egres vor fi reunite și prezentate in cadrul unei expoziții. Muzeul Național al Banatului, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, aduce in fața vizitatorilor parte din maretia a ceea ce a fost odinioara…

- „Fenomenul Timișoara. 1965-1989” se dorește a fi o expoziție-tribut adusa de Muzeul Național al Banatului Timișoarei, primul oraș liber de comunism, care va fi vernisata marți, 13 septembrie, de la ora 19:00, in mansarda B2 a bastionului Theresia. Expoziția prezinta orașul formațiilor beat, rock și…

- Muzeul National de Istorie a Transilvaniei (MNIT) din Cluj-Napoca organizeaza o expozitie in care, printre altele, este prezentata o mumie umana in sarcofag de lemn, veche de peste 2.000 de ani.

- Muzeul National al Banatului (MNB), cu sprijinul Consiliului Judetean Timis, verniseaza, marti, 6 septembrie, expozitia-tribut "Fenomenul Timisoara. 1965 - 1989", dedicata primului oras liber de comunism din Romania, prin sute de fotografii si produse audio si video, care vorbesc despre ipostaze…

- Muzeul Național al Bucovinei va invita in zilele de 26, 27 și 28 august 2022 la trei seri de teatru autentic, ce vor avea loc la Cetatea de Scaun a Sucevei. Evenimentul „Teatru la Cetate" aduce la Suceava nume mari ale teatrului romanesc: Maia Morgenstern, Adriana Trandafir, Lari ...

- Expozitia "ROMLAG 1945 - 1965", care prezinta sistemul concentrationar si represiv instituit in perioada premergatoare, dar si in timpul regimului de tip stalinist instaurat in Romania, se va deschide pe 6 iulie, de la ora 17,00, la Muzeul National al Hartilor si Cartii Vechi (MNHCV). Fii…

- Muzeul National al Banatului (MNB) impreuna cu Institutul de Arheologie din cadrul Academiei Romane, Filiala Iasi si cu sprijinul Consiliului Judetean (CJ) Timis, organizeaza, in premiera nationala, in perioada 29 iunie - 2 iulie, conferinta internationala cu tema "Sarmatii si 'ceilalti': culturi…

- In perioada 16 iunie-4 septembrie, Muzeul de Istorie din Suceava va gazdui expoziția . Vernisajul va avea loc joi, 16 iunie, incepind cu ora 13.00. Intr-un comunicat transmis de Muzeul Național al Bucovinei se arata: „Expoziția creeaza contextul intoarcerii intr-un timp istoric in care designul, atenția…