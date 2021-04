Când publicam acest articol, vineri seara, acțiunile UiPath sunt cotate la 75,96 dolari, ceea ce înseamna o ca aceasta companie are o valoare de piața de aproape 40 de miliarde de dolari. Miercuri, firma IT a devenit prima companie nascuta în România și listata pentru tranzacționare publica la New York Stock Exchange - un moment istoric pentru business-ul românesc. Sa vedem care e de fapt istoria UiPath și cât de româneasca mai este acum firma IT.



Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....