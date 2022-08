Stiri pe aceeasi tema

- Instituția Prefectului – Județul Mureș a solicitat Primariei municipiului Targu Mureș punerea in aplicare a prevederilor art. 1, alin. (2) din Legea nr. 500/2004 privind folosirea limbii romane in locuri, relații și instituții publice, in ceea ce privește inscripționarea bustului lui Iancu de Hunedoara…

- Instituția Prefectului – Județul Mureș a solicitat Primariei Municipiului Targu Mureș punerea in aplicare a prevederilor articolului 1, alineatul 2 din Legea nr. 500/2004 privind folosirea limbii romane in locuri, relații și instituții publice, in ceea ce privește inscripționarea bustului lui Iancu…

- CS Blejoi pare sa-și fi propus ”mai mult” in sezonul viitor al Ligii a III-a, incercand cateva transferuri spectaculoase, jucatori cu ”CV” peste nivelul eșalonului in care evolueaza acum formația lui Marius Vișan. Vineri, Blejoiul a obținut o victorie de moral la ȋnceput de pregatire, trecand de CS…

- Consiliul Județean și Instituția Prefectului Hunedoara, Primaria și Consiliul Local Buceș, Centrul de Cultura și Arta al județului Hunedoara organizeaza in acest sfarșit de saptamana ediția jubiliara a manifestarii cultural-patriotice ,,Intalnirea moților cu istoria” in localitatea Dupapiatra din comuna…

- Romania a caștigat in total șapte medalii la a șaptea ediție a Olimpiadei Internaționale de Geografie pentru Europa (EGeo): trei de aur, una de argint și trei de bronz. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, le-a transmis felicitari caștigatorilor. Andreea Șoie (clasa a IX-a, la Colegiul Național „Iancu…

- Impresarul Anamaria Prodan și antrenorul Mircea Rednic au fost prezenți la meciul de baraj pentru Liga 1 dintre CS Hunedoara și Baia Mare, scor 2-1. Returul dintre Baia Mare și CS Hunedoara are loc pe 8 iunie. CS Hunedoara a avut susținatori de lux la turul barajului pentru promovarea in Liga 1. Printre…

- Manșa tur din finalele barajului pentru promovarea in Liga 1 se joaca ACUM. Partidele au inceput la ora 16:00 și sunt liveSCORE pe GSP.ro. Manșa retur se va juca pe 8 iunie CS Hunedoara - Baia Mare 1-1 Meci televizat pe Digi Sport 1 CSM Baia Mare - Odorheiu Secuiesc 0-0 Tunari - Progresul Spartac 0-1…

- Pentru echipa de fotbal CS Minaur urmeaza primul meci pentru promovarea in eșalonul secund al fotbalului romanesc. Prima dubla va fi cu Metalurgistul Cugir, maine, miercuri, 25 mai, cu incepere de la ora 18.00, in deplasare, respectiv sambata, de la ora 17.30, pe teren propriu. Potrivit csminaur.ro,…