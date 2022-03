Istoria toaletei. Impactul asupra civilizaţiei Civilizatia, asa cum o stim, n-ar fi inflorit, daca nu luptam cu propriile excremente si cu bolile purtate de acestea. Odata cu infiintarea comunitatilor, toaletele au devenit o prioritate. Crearea sistemelor sanitare a pus bazele marilor orase si comunitati. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol: scientia.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Forumul de la Davos, considerat mult timp locul ultim de intalnire al mediilor de afaceri cu oficiali politci si societatea civila, are loc online, din cauza pandemiei covid-19. Numarul unu chinez a facut senzatie la Davos, in 2017, unde a pledat, in mod neasteptat, in favoarea liberului-schimb si mondializarii,…

- Trecutul Romaniei la care se face recurs zi de zi tinde sa se reduca la cei 32 de ani trecuti de la marea schimbare de la sfarsitul anului 1989. Pentru omul secolului 21 conteaza doar ce s-a intamplat in Romania dupa 1989. Nu mai conteaza daca si-a trait o parte din viata dupa al doilea razboi mondial,…

- Formula 1 va avea anul viitor cele mai multe Mari Premii din istoria sa, 23, incluzand prima cursa desfasurata vreodata la Miami, insa anul 2021 va fi greu de depasit in acest sport in ce priveste dramatismul, scrie Reuters, citat de agerpres. Sezonul care a pus capat suprematiei septuplului campion…

- Numele beneficiarului: BECHEANU CONSTRUCT S.R.L Obiectivul general al proiectului propus este dezvoltarea activitatii de servicii de lucrari de constructii trainice pe criterii sustenabile si desfasurarea unui activitati bazate pe competitivitate si performanta economica. Scopul proictului este dotarea…

- DROVARES S.R.L, in calitate de Beneficiar, anunța finalizarea proiectului „Achizitie echipamente sidotari pentru infiintare depozit de frig, municipiul Craiova, judetul Dolj”, cod MySMIS 109432, finanțatprin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara Imbunatatirea competitivitatiiintreprinderilor…

- Formatia din „Stefan cel Mare“ e cu un picior in groapa! Si, la cum arata situatia echipei in acest moment, doar o eventuala intrerupere a campionatului din cauza Omicron ar salva echipa de la retrogradare.

- Brad de Craciun realizat de elevii și profesorii de la Colegiul „D.P.M” din Alba Iulia: Poți fi și tu inger pentru o fetița in varsta de numai 8 ani Brad de Craciun realizat de elevii și profesorii de la Colegiul „D.P.M” din Alba Iulia: Poți fi și tu inger pentru o fetița in varsta de numai 8 ani „Carla…