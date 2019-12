Iohannis: Bugetul Romaniei nu isi permite la acest moment o reducere de TVA

Bugetul Romaniei nu isi permite la acest moment o reducere de TVA, nefiind un lucru bun ca aceasta taxa sa scada de azi pe maine, spune presedintele Klaus Iohannis, in contextul in care PSD a dat unda verde in comisii pentru reducerea TVA la 16%. [citeste mai departe]