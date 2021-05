Stiri pe aceeasi tema

- Finala editiei din acest an a Ligii Campionilor la fotbal, in care urmeaza sa se infrunte doua echipe din Anglia, Manchester City si Chelsea, ar putea fi mutata de la Istanbul la Londra, pe stadionul Wembley, scrie cotidianul New York Times potrivit Agerpres. Plasarea Turciei pe lista rosie de catre…

- In seara zilei de 7 mai 1986, pe stadionul Ramon Sanchez Pizjuan, fotbalul romanesc intra pentru totdeauna in istorie. Steaua cucerea Cupa Campionilor Europeni, bifand cel mai mare triumf realizat vreodata de o echipa de fotbal de la noi. ...

- Chelsea s-a calificat meritat in finala Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Real Madrid cu scorul de 2-0 (1-0), miercuri seara, la Londra, in mansa secunda a semifinalelor. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea, editor online: Alexandru Cojocaru)

- Stadionul Wembley va gazdui inca o optime de finala a Campionatului European in aceasta vara, meci in care exista posibilitatea sa joace nationala Angliei, informeaza bbc.com, potrivit news.ro. Potrivit sursei citate, orasul Dublin va pierde organizarea celor patru meciuri care sunt programate…

- Faza finala a Cupei Davis 2021 (25 noiembrie - 5 decembrie) nu va avea loc numai la Madrid, asa cum a fost planificat initial, ci si la Innsbruck si Torino, a anuntat, luni, Federatia Internationala de Tenis (ITF), informeaza AFP, potrivit news.ro. "Fiecare oras va gazdui doua dintre cele…

- Federatia engleza de fotbal (FA) urmeaza sa anunte UEFA ca doreste sa umple tribunele stadionului Wembley la cel putin 50% din capacitatea acestora, respectiv 45.000 de locuri, la semifinalele si finala Campionatului European de fotbal - EURO 2020, anunta cotidianul The Sun. Acest numar…

- Meciul dintre reprezentativa de tineret a Romaniei si selectionata similara a Germaniei, din ultima etapa a grupei A a Campionatului European under 21, a inceput, marti seara, pe stadionul Uj Bozsik din Budapesta, anunța news.ro. Partida este decisiva pentru calificarea in sferturile de finala…

- Langa biserica din satul Davideni, comuna Tibucani, este un imobil al carui aspect „spune” o poveste trista. O casa boiereasca, celebra pe vremuri, a ajuns adapost pentru cativa tigani, care au ocupat-o abuziv si n-au avut nicio retinere sa o distruga, inclusiv prin „cazarea” cailor in camerele din…