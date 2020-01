Istoria șocantă a rujului cu care te dai zilnic Deși multe femei il folosesc zilnic, puține știu de istoria tumultoasa a acestui element esențial in lumea machiajului. De la semnificația lui istorica la rețetele bizare pe care le inventau femeile, rujul are o istorie bogata, interesanta și care merita spusa. Rujul a avut un rol important in mișcarea sufragetelor La inceputul secolului 20, odata cu mișcarea sugragetelor a aparut ideea ca rujul reprezinta un simbol al emanciparii femeilor, potrivit Ranker . In 1912, la marșul sufragetelor din New York. Trendul a prins avant, in mare parte datorita șocului barbaților. In anii 1920, tot mai multe… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

