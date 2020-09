Istoria şi noul babelism muzical Dar cat de neserioase pot fi considerate Variatiunile care au existat in mintea lui Mozart sub forma ideii muzicale unice, motiv „doar” sa improvizeze spre amuzamentul capetelor incoronate, spre a castiga bani, pentru placerea lui sau fiindca pur si simplu nu a mai avut timp sa-si treaca ideea in partitura? Asa numita cadenza, momentul dinaintea finalului unei parti de concert in care orchestra doar asculta clavecinul (astazi, pianul) solist a ramas peste secole o demonstratie stralucitoare (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

