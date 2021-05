Stiri pe aceeasi tema

- O expozitie cu ilustratii despre scandalul Caritas, o schema piramidala care a devenit una dintre cele mai mari escrocherii financiare din Romania, nu a fost avizata de Primaria Cluj-Napoca. Primarul sustine ca nu e vorba de un refuz.

- Doua femei s-au asezat in spatele lui Joe Biden - pentru prima oara in istoria Statelor Unite - in timpul discursului de politica generala pe care l-a sustinut in Congres, vicepresedinta sa Kamala Harris si presedinta Camerei Reprezentantilor Nancy Pelosi, relateaza AFP.

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in varsta de 62 de ani, a facut joi prima doza de vaccin anti-COVID, in timp ce cancelarul german Angela Merkel, in varsta de 66 de ani, va fi vaccinata vineri.

- DMX, unul dintre cei mai populari si de succes rapperi de la inceputul anilor 1990, a murit vineri la varsta de 50 de ani, scrie Variety. "Suntem profund intristati sa anuntam astazi ca dragul nostru DMX, nascut Earl Simmons, a murit la varsta de 50 d eani la spitalul White Plains avand alaturi…

- NASA a efectuat mai multe testari a citorva componente esențiale ale celei mai puternice rechete existente la momentul actual, Space Launch System (SLS). Motoarele din „etapa de baza” a rachetei au fost rulate pentru o perioada de mai bine de opt minute, cu scopul de a efectua o simulare a timpului…

- Meșteșugurile populare au un loc aparte in cultura moldoveneasca. Istoria antreprenoarei Liliana Starciuc este un model de afacere de succes care reușește sa valorifice meșteșugurile populare prin implementarea tehnologiilor moderne, achiziționate cu suportul Uniunii Europene in cadrul programului „Femei…

- Procesul fostului președinte peruvian Alberto Fujimori pentru ”sterilizarile forțate” din anii 1996-2000 a mii de femei sarace, multe dintre ele indigene, a inceput luni, la Lima, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. Alaturi de Fujimori, care a condus Peru intre anii 1990 și 2000, mai sunt trimiși…