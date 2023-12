Stiri pe aceeasi tema

- Seful Serviciul de Informatii Externe al Rusiei (SVR) a atentionat joi Statele Unite ca sprijinul occidental pentru Ucraina va transforma conflictul intr-un "al doilea Vietnam", a carui umbra va plana ani la rand asupra Washingtonului, a consemnat Reuters.

- Deși razboiele din Ucraina si Fașia Gaza sunt foarte diferite, dreptul international trebuie sa se aplice in toate conflictele, a declarat marți, 29 noiembrie, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, el raspunzand astfel acuzatiilor privind standardele duble ale Occidentului, informeaza agenția…

- Rusia nu are planuri agresive si nici „expansioniste” in Europa, a asigurat luni ministrul rus de externe Serghei Lavrov, care a anuntat ca va lua parte la reuniunea OSCE in Macedonia de Nord daca Bulgaria ii va permite sa treaca prin spatiul aerian, relateaza agentiile EFE si Reuters. „Rusia nu are…

- Președintele Vladimir Putin a semnat, joi, o lege prin care retrage Rusia din tratatul global de interzicere a testelor cu arme nucleare, un pas condamnat de organizația care promoveaza aderarea la acest pact istoric de control al armelor, potrivit Reuters.Aceasta mișcare este o dovada a racelii…

- Serhiy Marchenko, ministrul Finanțelor de la Kiev, a declarat, intr-un interviu pentru Reuters, ca Ucrainei ii este tot mai greu sa obțina sprijin financiar din partea aliaților internaționali in contextul in care razboiul se prelungește, principalele țari donatoare se pregatesc sa organizeze diverse…

- Carbune in valoare de cel putin 14,3 milioane de dolari produs in zonele din Ucraina anexate de Rusia a fost exportat in acest an in Turcia, tara membra NATO, potrivit datelor vamale rusesti analizate de Reuters, conform News.ro.Intre februarie si iulie 2023, aproximativ 160.400 de tone de carbune…

- Rusia și Ucraina se vor confrunta luni in fața Curții Internaționale de Justiție intr-un caz care se concentreaza in jurul afirmațiilor Moscovei ca invazia sa in Ucraina a fost facuta pentru a preveni genocidul, scrie Reuters. Ucraina a adus cazul in fața celei mai inalte instanțe a Națiunilor Unite…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a anuntat vineri ca Moscova asteapta o vizita a emisarului Vaticanului pentru pace in Ucraina si este gata sa se intalneasca cu el, informeaza Reuters. Lavrov a spus in comentarii televizate: „Acum eforturile Vaticanului, al carui trimis va veni din nou, continua.…