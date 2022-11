Stiri pe aceeasi tema

- Fiecare dintre noi poate alcatui o lista lunga cu ceea ce Vladimir Putin a distrus de-a lungul anilor de guvernare. Instituțiile democratice, libertatea presei, moralitatea, relațiile internaționale – fara numar, fara numar.

- Istoria va pune totul la locul ei, transmite Vladimir Putin, in timp ce comenta incercarile Occidentului de a „anula" cultura rusa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Au aparut mai multe zvonuri cu privire la starea de sanatate a lui Vladimir Putin, dupa ce liderul rus a ordonat razboi in Ucraina. Corespondentul Kyiv Post, Jason Jay Smart, a facut publice mai multe imagini cu președintele Rusiei, care ar arata ca ar avea cancer. A fost surprins cu o rana misterioasa…

- Politicianul rus de opoziție Leonid Gozman a descris trei scenarii cu privire la ceea ce s-ar putea intampla cu Rusia ca urmare a razboiului pe care l-a declanșat in Ucraina. In opinia politicianului, „toate sunt destul de rele pentru noi”, adica pentru Federația Rusa.Unul dintre scenariile pe care…

- Atitudinea lui Putin, a anturajului sau și a unei mari parți a rușilor fața de trecut determina in mod decisiv acțiunile lor in prezent. Acest trecut nu include Ucraina și ucrainenii ca o comunitate culturala și politica independenta și suverana. In consecința, nici in prezent nu ar trebui sa fie. Preocuparea…

- In urma cu aproape 20 de ani, in nordul Capitalei, s-au pus bazele celui mai mare jaf imobiliar la Romaniei pentru care nici pana astazi nu a dat nimeni socoteala. Istoria jaful ANL din nordul Capitalei a inceput in 2003 Istoria acestei inginerii imobiliare care se numește cartierul ANL Henri Coanda…

- Novaya Gazeta Europe creioneaza, intr-un editorial semnat de Alexander Morozov, un posibil plan de pace ce ar putea fi pus in aplicare doar in condițiile in care Vladimir Putin nu ar mai ține fraiele Rusiei.

- La inceputul lunii martie, așa-numita „legea fake news” a fost adoptata in Rusia. Pentru difuzarea de informații false cu buna știința despre acțiunile Forțelor Armate ale Federației Ruse, poate duce la pana la 15 ani de inchisoare. Cenzura militara a fost introdusa oficial in stat. Din punct de vedere…