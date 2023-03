Stiri pe aceeasi tema

- Documentatia pentru demolarea hotelului Bodoc din Sfantu Gheorghe, cumparat de autoritatile locale in 2014 cu suma de 745.000 de euro, a fost finalizata si urmeaza sa fie organizata, in scurt timp, licitatia pentru executarea lucrarii, a declarat, joi, primarul municipiului, Antal Arpad. „Documentatia…

- Teatrul „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe va prezenta luna aceasta, in premiera, spectacolul „GLIESE 445″, realizat in coproductie cu Reactor de creatie si experiment din Cluj-Napoca. Potrivit conducerii teatrului, piesa regizata de Radu Coldea este o meditatie asupra trecutului si viitorului umanitatii,…

- Teatrul „Tamasi Aron” din Sfantu Gheorghe va sustine doua reprezentatii cu spectacolul „Oxigen”, in cadrul campaniei „Artisti pentru artisti” initiata de UNITER. Potrivit reprezentantilor institutiei, spectacolul, regizat de Palffy Tibor, va fi prezentat in zilele de 1 si 2 martie, de la ora 19, iar…

- O noua intalnire cu fermierii are loc astazi, in cadrul „Caravanei cunoașterii PNS”, de aceasta data, la Bodoc. In cadrul evenimentului vor fi prezentate informații cu privire la Planul Național Strategic (PNS) 2023-2027. Evenimentul face parte din seria de manifestari organizate la nivel național sub…

- Academicianul Razvan Theodorescu, vicepresedinte al Academiei Romane, a murit, la 6 februarie 2023, la varsta de 83 de ani, se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a Bibliotecii Metropolitane Bucuresti. Academicianul a decedat la Spitalul de Urgenta Floreasca, dupa cum a confirmat, pentru AGERPRES,…

- Teatrul „Andrei Muresanu” (TAM) din Sfantu Gheorghe va prezenta, in februarie, sapte spectacole, printre care si productia „Sindromul supravietuitorului”, prin care va marca atat „luna iubirii”, cat si un an de la izbucnirea razboiului din Ucraina. „Teatrul ‘Andrei Muresanu’ a pregatit programul lunii…

- Fenomenul pierderilor de populatie, semnalat de Institutul National de Statistica in urma rezultatelor preliminare ale recensamantului din Romania, se incadreaza in tendinta declinului demografic european, dar trebuie raportat si la cauze specifice, precum politicile de raspuns date de clasa guvernanta…

- Cel mai vechi ziar din tara, „Telegraful Roman”, a implinit marti 170 de ani de aparitie, fara intrerupere, prilej cu care mitropolitul Ardealului, Laurentiu Streza, a declarat ca, inca de la inceput, din 1853, acest ziar „isi implinea o sfanta chemare, rostita printr-un adanc si mantuitor rost de adevarata…