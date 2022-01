Istoria pieței auto românești în ultimii 15 ani - Creșteri, scăderi și recorduri Piața auto a avut o istorie zbuciumata în ultimii 15 ani din cauza modificarii puterii de cumparare, a creșterii uimitoare a numarului de modele auto, dar și a schimbarilor aduse taxei auto. Piața mașinilor noi a scazut de la peste 300.000 de mașini/an la sub 60.000 și apoi au urmat șase ani de creștere. Mașinile second-hand au avut o creștere puternica, iar 2021 a adus un record la numarul de tranzacții cu mașini SH pe plan intern. În articol puteți vedea cât de mult s-a schimbat piața auto în ultimii 15 ani și când au fost momentele de maxim, dar și cele de minim.



