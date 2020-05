Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Zonele unde va puteți deplasa FARA DECLARAȚIE in afara localitații: Precizari de la Ministerul Afacerilor Interne Pentru stabilirea unei aplicari unitare pe intreg teritoriul national al Romaniei in privința zonelor in care cetațenii pot circula in afara localitații fara declarație pe…

- Astfel, din aceasta noapte iesirea in afara localitatii se va face, in continuare, doar pentru motive intemeiate. "Este interzis in afara localitatii cu exceptii: interes profesional, umanitar, activitati agricole, ingrijirea unei proprietati, programe sau proceduri in centre de tratamente, ingrijirea…

- Ministrul de Interne a raspuns, miercuri, unei noi serii de intrebari de la romani, una dintre intrebari fiind legata de parasirea localitații de domiciliu dupa 15 mai, cand expira starea de urgența și intram in stare de alerta. Intrebare: Prin parasirea localitații se ințelege limita de municipiu sau…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, afirma ca dupa 15 mai oamenii vor putea iesi din localitate, "fara a tine cont de limita de municipiu sau limita de judet", si nu vor mai avea nevoie sa completeze declaratii pe propria raspundere. "Nu este impusa o limita, pentru ca era foarte dificil de impus…

- In aceasta seara, de la ora 19.00, pe pagina de Facebook a Teatrului Clasic „Ioan Slavici” din Arad, va putea fi urmarit fascinantul spectacol filmat „Amoc”, dupa o nuvela de Stefan Zweig, in regia lui Alexander Hausvater, care s-a bucurat de un mare succes de public. Este povestea unor pasageri de…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit joi seara in zona localitații Siria, județul Arad. Din cauza impactului puternic, cele doua persoane implicate au suferit leziuni grave și au fost declarate decedate.

- Conducerea și actorii Teatrului Clasic „Ioan Slavici” din Arad au decis ca in perioada in care publicul nu mai are acces in sala de spectacole, din cauza restricțiilor impuse de starea de urgența decretata in urma epidemiei de coronavirus, sa transmita online cate doua reprezentații pe saptamana. „Pentru…

- Tara Motilor este un tinut aflat in Muntii Apuseni care cuprinde sate din mai multe judete, de pe valea Crisului Alb din judetele Hunedoara si Arad pana in Bihor si Alba, cu granite imprecise. Tinutul, care mai e cunoscut si sub numele de Tara de Piatra, cuprinde o multime de sate imprastiate pe inaltimi…