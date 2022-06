Stiri pe aceeasi tema

Președintele SUA, Joe Biden, susține ca atacul Rusiei asupra mall-ului din Kremenciuk reprezinta o cruzime, iar rușii vor fi trași la raspundere pentru aceste crime.

Presedintele american, Joe Biden, si omologul sau chinez, Xi Jinping, "vor avea ocazia sa aiba o convorbire in urmatoarele saptamani", a declarat luni principalul consilier diplomatic al sefului statului american, Jake Sullivan, pentru jurnalisti, in marja summitului G7 din Germania, relateaza AFP.

Germania sprijina Polonia si Romania in vederea adaptarii cailor ferate ale celor doua tari pentru a permite exportul milioanelor de tone de cereale blocate in Ucraina, din cauza blocadei maritime a Rusiei, a afirmat ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, transmite Reuters, conform AGERPRES.

Presedintele SUA, Joe Biden, se va intalni, joi, cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la Casa Alba, in contextul in care alianta are in vedere pasii urmatori in razboiul din Ucraina, relateaza CNN.

Presedintele american Joe Biden a dat vina pe razboiul Rusiei din Ucraina pentru recenta crestere a preturilor la alimente pe plan mondial, cu prilejul unei vizite la o ferma din statul Illinois, unde a promis ajutor pentru agricultorii tarii, relateaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres.

Presedintele SUA, Joe Biden, a discutat joi seara cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, despre evolutiile conflictului din Ucraina si despre posibila aplicare de noi sanctiuni impotriva Rusiei, afirma surse citate de publicatia germana Stern. Ei au decis sa nu recunoasca niciun castig teritorial…

Președintele american Joe Biden a declarat joi ca Statele Unite vor interzice accesul navelor rusești in porturile americane, in incercarea de a izola și mai mult Moscova pe fondul invaziei sale in Ucraina, noteaza mediafax.

Președintele SUA, Joe Biden, a discutat miercuri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a-l pune la curent cu privire la sprijinul continuu al SUA pentru Ucraina, anunța Casa Alba.