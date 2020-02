Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național al Banatului provoaca in acest an la o serie de conferințe inedite. Acestea fac parte din proiectul ”Conferințele mansardei theresiene”, un proiect indrazneț, inițiat de specialiștii Secției de Arheologie, care va avea loc lunar in mansarda Bastionului Maria Theresia, ”Istoria limbii…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Timis, Calin Dobra, a declarat, luni, ca la Castelul Huniade din Timisoara, in care ar trebui sa functioneze Muzeul National al Banatului, ar putea incepe in acest an lucrarile de reabilitare care sa permita deschiderea partiala a acestuia pentru anul Capitalei…

- Doua coliere din perioada neolitica (8.000 - 5.000 i.Hr.), realizate din cochilii de scafopode, melci si scoici, care fac parte din piesele de colectie ale Muzeului National al Banatului (MNB), reprezinta exponatul lunii ianuarie si pot fi vizionate pe parcursul intregii luni, pe simezele Bastionului…

- levi de la noua licee din Timisoara, alaturi de studenti de la Arte Plastice, au creat, in premiera, o "padure urbana de brazi" pe o suprafata de 2.500 de metri patrati, expusa publicului, miercuri, in curtea interioara a Bastionului Therezia, intr-un concept inedit si ecologic, folosind materiale…

- Muzeul National al Banatului verniseaza miercuri, 18 decembrie, la ora 12.00, o expozitie deosebita, intitulata „Tezaurul Muzeului National al Banatului. Timisoara: ipostaze ale devenirii unei metropole europene. Cultura si societate”, amenajata la mansarda Bastionului Theresia. Expozitia este o captivanta…

- In premiera pentru Timișoara, Muzeul Național al Banatului va expune o serie de portrete nobiliare, piese de mobilier, textile și accesorii vestimentare aparținand mai multor familii cu tradiție ale orașului. Acestea au fost achiziționate in ultimii doi ani de instituția noastra cu sprijinul Consiliului…

- Muzeul Național al Banatului și Consiliul Județean Timiș, impreuna cu singura publicație jurnalistica informativ-educativa destinata copiilor, ȘTIRI PENTRU COPII și Fundația 360° , anunța demararea proiectului care genereaza o Padure Urbana in curtea Bastionului Maria Theresia. Fiind in preajma Craciunului,…

- Timp de trei saptamani Padurea Urbana va fi construita de copii, in curtea Bastionului, iar miercuri, 18 decembrie, de la ora 17, locuitorii Timișoarei sunt invitați la o plimbare printre brazi și la un spectacol cu Gașca Zurli. Aproape 300 de ”brazi” sunt creați, in aceste zile, de…